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В Америке чихнули - ждём экономический кризис?
28 декабря 2018, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне Нового года экономисты и аналитики делятся неутешительными прогнозами по поводу экономической и финансовой стабильности в 2019 году. По их мнению, все маркеры указывают на серьёзный и разорительный кризис.
Вспоминая кризисы 2008 и 2014 годов, приводятся предшествующие им события: снижение цен на нефть, падения на фондовых рынках. Всё это мы наблюдаем и сейчас. К тому же состояние населения страны, погрязшего в миллиардном потребительском долге, усугубится новыми повышениями налогов и платежей. С 2019 года увеличится НДС до 20%, вводится налог на самозанятых, поднимаются тарифы на ЖКХ, акцизы на бензин. Когда депутаты и министры принимали эти меры стоимость нефти зашкаливала за 80 долларов за баррель. Бюджет же может выдержать падение до 43 долларов. В случае наступления кризиса неплатежей, экономика полетит в тар-тарары.
Некоторые аналитики обвиняют в этом США. Как говорится, «если в Америке чихнут, то весь мир простудится». Конечно, санкции против России сыграли своё дело, но падение цен на нефть не связаны с добычей в США сланцевой нефти. Федеральная резервная система повысила ставку рефинансирования и отзывает с рынка лишние деньги, поэтому игроки на фондовых и товарных биржах перестают покупать "на чужие деньги", а своих нет.
Конечно, не хотелось бы, чтобы одно поколение на своём веку пережило третий экономический кризис. Но надо не только сидеть в ожидании роста цен на сырьё, но и переводить экономику на высокотехнологичные рельсы. Мы же первыми покорили космос, вторыми создали ядерное оружие, мы можем не только воровать всё что видим. Надо поверить и сделать!
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