В Минфине раскрыли перенос обсуждения реформы накопительной пенсии

Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал причину переноса публичного обсуждения концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Пенсионную накопительную систему, которая сейчас заморожена, планировалось обсудить публично. Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятых россиян

Но, как откровенно сказал Силуанов, обсуждение замороженной накопительной пенсии отложили из-за реакции на пенсионную реформу, - сообщает РБК. По словам Силуанова, очень тяжело шли пенсионные изменения.

"Мы много сделали встречных шагов по пенсионным изменениям, смягчили во многом предложения, которые были изначально сформулированы", — рассказал глава Минфина и заявил, что законопроект об ИПК готов.

Теперь женщины выходят на пенсию с 60 лет, мужчины - с 65.