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Трамп назвал единственную проблему экономки США
24 декабря 2018, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Соединенных штатов Америки считает единственной проблемой экономики государства Федеральную резервную систему, руководство которой, по его словам, не чувствует состояние рынка.
Он добавил, что, на его взгляд, в данной службе не понимают необходимости торговых войн, обеспечения сильного доллара и даже шатдауна из-за стены на границе с Мексикой.
"ФРС - как сильный гольфист, который не может набрать очки из-за отсутствия чутья. Он не может загнать мяч в лунку!" - высказался американский лидер в своем Twitter.
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