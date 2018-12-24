Трамп назвал единственную проблему экономки США

Президент Соединенных штатов Америки считает единственной проблемой экономики государства Федеральную резервную систему, руководство которой, по его словам, не чувствует состояние рынка.

Он добавил, что, на его взгляд, в данной службе не понимают необходимости торговых войн, обеспечения сильного доллара и даже шатдауна из-за стены на границе с Мексикой.

"ФРС - как сильный гольфист, который не может набрать очки из-за отсутствия чутья. Он не может загнать мяч в лунку!" - высказался американский лидер в своем Twitter.