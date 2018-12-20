В начале пресс-конференции Путин озвучил экономические показатели

Днем в четверг, 20 декабря, президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию. Мероприятие началось с подведения итогов 2018 года и обнародования экономических показателей.

По словам главы государства, ВВП страны за год вырос на 1,7 процента, а обрабатывающие отрасли продемонстрировали рост на 3,2 процента. Кроме того, на 0,5 процента увеличились реальные доходы населения Российской Федерации. Путин подчеркнул, что в стране по-прежнему сохраняется приемлемый уровень инфляции, хотя на прошлой неделе был зафиксирован небольшой рост этого показателя.

Владимир Путин добавил, что в России укрепляются финансы и растут золотовалютные резервы. Также увеличивается фонд национального благосостояния.