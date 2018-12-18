«Уставшие банкиры» сдают лицензии, не дожидаясь их отзыва ЦБ

Ученые всего мира много лет бьются над загадкой, отчего киты выбрасываются на берег, заканчивая жизнь самоубийством. А вот догадаться, почему российские банки в последнее время все чаще сдают лицензии, не дожидаясь смерти от рук ЦБ, гораздо проще.

В последние пять лет все чаще происходит самоликвидация частных российских банков, даже несмотря на то, что процедура эта длительная и очень муторная. Банк, добровольно сдающий лицензию, должен предоставить регулятору вагон документов, подтверждающих достаточность активов для оплаты всех обязательств. Раньше собственник банка, пожелавший от него избавиться, просто продавал банк новому хозяину. Теперь найти банку нового владельца стало почти нерешаемой задачей. Почему так происходит?

Просто-напросто банковский бизнес потерял свою привлекательность в условиях огосударствления экономики: фактическая доля госбанков приблизилась к 75%. Рентабельность бизнеса падает, риски растут, причем касается это не только финансового сектора. По факту государство не поощряет предпринимательскую активность частных лиц: опираясь на цифровизацию и регулирование различных отраслей, оно усложняет вход в бизнес для частных лиц.

Бизнес-среда сейчас меняется слишком часто. Новейшие технологии появляются быстрей, чем люди успевают внедрить и освоить новые технологии. Это значительно усложняет бизнес-процессы и увеличивает нагрузку на человека, так что феномен «уставших собственников» может стать общемировым трендом, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».