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Если посадить Чубайса, рейтинг Путина взлетит до небес!
17 декабря 2018, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]
В ответ на заявление "рыжего чёрта" о положительной роли олигархов в развитии России экономисты рассуждают, какое зло принесла стране бездарная преступная приватизация государственной собственности, и как мы безнадёжно отстали даже от Китая.
Россияне должны быть благодарны олигархам, они отстроили и спасли страну в 1990-е, сказал Анатолий Чубайс на Общероссийском гражданском форуме. Услышав эту фразу через десятилетия от всероссийского аллергена, зло на которого уже подзабыли, общественность снова вдруг оживилась и как в лихих 90-х обрушилась с проклятиями на автора российской приватизации, который требует сегодня к себе уважения и благодарности.
В интервью "Новой газете" экономист и социолог Вячеслав Иноземцев напоминает, как проходила эта приватизация и к чему она привела. Особенно лакомые отрасли - нефтянка и металлургия - в неё не приходили люди просто так, не связанные с Кремлём. Они задарма получили государственные предприятия и на советских фондах построили своё богатство. За реальные деньги госпредприятия никто бы никогда не смог купить. Приватизация дала в бюджет всего 1,8% его доходов, лучше бы вовсе ничего не продавать, а наполнять бюджет налогами и прибылями.
Однако честь и хвала тем бизнесам, которые начались с нуля: сначала придумали идею, потом взяли кредиты, закупили оборудование и начали производить товары и услуги. Вот они, действительно, создали рабочие места и дали толчок экономике. В пример приводится Дмитрий Зимин с его Вымпелкомом. Но вместо того, чтобы создавать что-то новое придворная свита бросилась в борьбу за имеющееся.
В итоге сегодня китайский Huawei продает мобильников на бóльшую сумму, чем «Роснефть» нефти. А китайский экспорт электронных игрушек больше, чем российский экспорт оружия. Через большие издержки госпредприятий отмываются деньги для друзей Путина, утверждает Иноземцев.
А в это время китайцы шагнули далеко вперёд и обогнали полмира, а всё потому, что создали почти идеальные условия для новых бизнесов и сумели вскочить на новую волну, на которую Россия не вскочила. И сегодня в Китае зарплаты выше, чем в России.
Но в нашей стране не только в Роснано с миллиардными бюджетами ничего не создают, но даже и не копируют, как это делали китайцы. Можно хотя бы создать условия для иностранных компаний и идти в многолетнее ученичество. Но кто будет вкладывать деньги в страну, где бизнес не защищён перед рейдерством, сомнительным правосудием, которое не отстаивает права собственности, а чиновники мордуют проверками и взятками?
В одном из своих постов в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов написал, что если посадить Чубайса, то рейтинг Путина взлетит до небес. Наблюдая за тем, что вытворяют в Роснано и как им это пока сходит с рук, невольно задумываешься, а может Чубайса, действительно, приберегают для того, чтобы в нужное время с шумом посадить?
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