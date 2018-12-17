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В Госдуме назвали магистральную цепочку развития России
17 декабря 2018, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]
Совсем немного дней осталось до завершения 2018 года. Сейчас все подводят итоги уходящего года. По мнению экспертов, год позитивно сложился для России с точки зрения развития российской экономики. Но есть и проблемы.
Во-первых, есть проблема с реальными р доходами населения. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на прошлой неделе заметил, что данный показатель впервые с 2014 года вырастет, хотя всего на 1,6%. Согласно данным Аналитического центра при правительстве РФ, этот показатель вырос впервые с 2014 года. От реальных располагаемых доходов населения зависит внутренний спрос, который напрямую влияет на объем выпуска продукции, экономический рост и все базовые показатели народного хозяйства, - сообщает ФБА "Экономика сегодня". Точные данные по экономическому росту в 2018 году пока неизвестны, но данный показатель составляет примерно 1,5%.
Президент РФ Владимир Путин, отмечая эту проблему, потребовал от правительства добиться более высокого роста зарплат и реальных располагаемых доходов населения.
Председатель Комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что России нужно определится с аспектами национальных проектов. Как он объяснил, более высокий экономический рост в стране неизбежно приведет к росту реальных располагаемых доходов населения, но для этого России необходим более весомый рост инвестиций в реальный сектор экономики.
По его словам, начиная со следующего года, будут делаться большие вложения в транспортную инфраструктуру, логистику и прочее, поэтому одна из частей данной задачи точно будет выполнена.
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