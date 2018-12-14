Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта

Банк России 14 декабря повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7,75% годовых.

Сообщение Центробанка о повышении ключевой ставки размещено на сайте регулятора.

Аналитики Центробанка пояснили, что принятое решение о повышении ключевой ставки носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. "Совет директоров Банка России 14 декабря 2018 года принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых», – говорится в сообщении на сайте Банка России.

Как отмечают аналитики регулятора, "сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС". "Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России", – пояснил ЦБ.

Банкиры прогнозируют годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

ЦБ в 2018 году снижал ключевую ставку дважды – в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.