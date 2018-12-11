Москва снизит налоговую нагрузку на юридические лица в 2019 году

Московские власти снизят налоговую нагрузку на юридических лиц в следующем году. Такую новость сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Сегодня градоначальник принял участие в панельной дискуссии «Государство и бизнес на пути к цифровым вершинам. Движение вместе?» в рамках финала национальной премии IT-решений для повышения эффективности «Цифровые вершины».

«С 1 января этого года ставка на налог на имущество юридических лиц должна равняться 2%, в ближайшее время, исходя из анализа поступления налогов на имущество, примем решение разбивки этой динамики лет на пять. Это позволило именно поступление налогов, именно система, созданная налоговиками и определение порядка в определении недвижимости», - отметил Собянин в ходе разговора.

По мнению мэра, собираемость налогов не увеличивает налоговое бремя, а, напротив способствует его сокращению. Если государство недобирает 20-40% налогов, оно вынуждено повышать их и дополнительно нагружать добросовестных налогоплательщиков, отметил Собянин. Градоначальник назвал подобную систему «ужасной», поскольку она разрушительно влияет на экономику.

Кроме того, мэр подчеркнул, что невозможно правильно организовывать жизнедеятельность такого крупного города, как Москва, без использования цифровизации. Работать с мегаполисом, в котором проживают 12 млн человек и зарегистрированы 800 тысяч юрлиц, без информационных технологий нереально, заключил Сергей Собянин.