Кудрин выразил мнение по поводу соглашения ОПЕК+

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин поделился мнением о соглашении ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По словам Кудрина, подобные меры являются лишь временным решением проблемы по стабилизации цен на нефть.

Курсы доллара и евро упали после сделки ОПЕК+

Итогом соглашения может стать снижение мотивации в сферах добычи, продажи и переработки сырья, что скажется на развитии частных компаний в России.

Глава Счётной палаты отметил, что "всегда не был сторонником участия России в этих соглашениях", - передаёт ТАСС. "Это создает временные доходы, но снижает мотивации для повышения производительности в добывающих сферах, продаже и переработке, снижает стимулы в экономической и бюджетной политике", - пояснил своё мнение Алексей Кудрин.

Он отметил, что данное соглашение может привести к ограничению развития частных компаний в стране. "Мы частным компаниям запрещаем наращивать добычу, это приведет к снижению темпов экономического роста России", - полагает Кудрин.