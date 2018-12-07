Курсы доллара и евро упали после сделки ОПЕК+

На Московской бирже в пятницу, 7 декабря, началось снижение курса доллара и евро после сообщений о достигнутой договоренности стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Курс американской валюты упал на 76 копеек и составил 66,08 рубля за один доллар. Курс евро потерял 77 копеек и составляет 75,32 рубля.

Цена на нефть марки Brent подскочила почти на шесть процентов до отметки 63,08 долларов за баррель. Как стало известно ранее, члены Организации стран-экспортеров нефти договорились о сокращении добычи с не входящими в картель государствами.

По сведениям агентства Bloomberg, страны-члены ОПЕК сократит добычу на 800 тыс баррелей в сутки, а остальные страны на 400 тыс баррелей в сутки. Общее сокращение добычи нефти составит 1,2 млн баррелей в сутки.