ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках

ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.

В частности, регулятор предложил участникам рынка создать некий канал коммуникации, через который ЦБ мог бы получать информацию о крупных валютных сделках. Эта новость вызвала шоковую реакцию, поскольку традиционно рынок не стремится раскрывать регулятору какую-либо информацию, кроме той, что обязан раскрывать по закону.

Можно предположить, что в нынешней ситуации ЦБ пытается играть «на опережение», поскольку есть как минимум два фактора, играющих на ослабление рубля. Во-первых, цены на нефть все еще смотрят вниз, и о дальнейшем их поведении станет известно после ближайшей конференции ОПЕК. Во-вторых, Россия получила краткую санкционную передышку, однако ожидаемой разрядки в российско-американских отношениях не произошло. А следовательно, угроза новых санкций весьма реальна. Это означает, что в следующем году рубль с большой долей вероятности перешагнет отметку в 70 руб/USD, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».