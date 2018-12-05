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Государство профинансирует модернизацию овощехранилищ

5 декабря 2018, 12:02 [«Аргументы Недели. Сахалин», Ольга Ткачева ]

Государство профинансирует модернизацию овощехранилищ

В Сахалинской области планируют модернизировать овощехранилища. Для сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств островного региона предусмотрена государственная субсидия в размере 50 процентов от стоимости современных климатических систем.

Центнер на каждого

На территории области сегодня имеется 83 овощехранилища вместимостью около 78 тысяч тонн. Некоторые из них построены за последние пять лет и оснащены новым оборудованием. Для реконструкции хранилищ, возведённых 30-­40 лет назад, предусмотрены меры государственной поддержки.

Современные климатические и холодильные установки продлят сохранность овощей до следующего урожая и таким образом позволят круглый год обеспечивать сахалинцев и курильчан полезными продуктами.

Такую информацию озвучили на заседании коллегии регионального министерства сельского хозяйства под руководством заместителя председателя правительства Сахалинской области Анатолия Макоедова.

В этом году средняя урожайность картофеля на островных сельхозпредприятиях составила 244 центнера с гектара – это лучший результат в истории области. На каждого жителя островного региона сегодня приходится около 100 килограммов этого корнеплода в год, при этом медицинская норма – 95 килограммов.

Как рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства области Тамара Муленкова, к концу года в сахалинских теплицах планируется собрать более семи тысяч тонн овощей закрытого грунта. За год обеспеченность сахалинцев и курильчан огурцами и помидорами возрастёт на 16 процентов и будет почти полностью закрыта.

Болеть стали меньше

На прилавках островных торговых точек сегодня можно встретить около 20 видов овощей. Почти все хозяйства выращивают так называемую «борщевую группу» – белокочанную капусту, морковь, свёклу. Также производятся кабачки, патиссоны, тыква и другие культуры. Потенциал для расширения ассортимента представляют сельдерей, фасоль, зеленый горошек, репа.

­ Сегодня, когда сельское хозяйство в островном регионе активно развивается, многие завозные товары потеснила местная продукция, ­ отметил министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко. – В настоящее время Сахалинская область полностью обеспечена картофелем и куриными яйцами.

По итогам 2018 года в островном регионе планируется произвести более 33 тысяч тонн молока (прирост, по сравнению с прошлым годом, – 8,1 процента), более 12 тысяч тонн мяса (прирост – 44,7 процента), 141 миллион куриных яиц (прирост – 7,9 процента). Птицефабрика «Островная» в этом году закрывает потребность сахалинцев и курильчан в яйцах по всем медицинским нормам.

­ Важно, что в агропромышленной отрасли островного региона растут не только количественные, но и качественные показатели, – говорит заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов – Недавно специалисты озвучили данные, что жители островной области стали меньше подвержены заболеваниям пищеварительной системы. Это связано в том числе с высоким качеством продукции, которую производят местные сельскохозяйственные предприятия.

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