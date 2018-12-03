Эксперт назвал возможные последствия выхода Катара из ОПЕК

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в понедельник, 3 декабря, рассказал о возможных последствиях выхода Катара из Организации стран-экспортеров нефти.

По словам специалиста, решение Катара, вероятнее всего, приведет к тому, что стоимость нефти начнет падать дополнительно, передает RT . Однако в долгосрочной перспективе, если страна действительно покинет ОПЕК, это приведет к увеличению цены на нефть и газ, а также к усилению политических рисков в регионе, считает Митрахович.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что власти Катара приняли решение выйти из Организации стран-экспортеров нефти с 1 января будущего года.