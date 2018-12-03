Самые высокие зарплаты в России получают в ЯНАО и на Чукотке

Согласно проведенным исследованиям, самые высокие зарплаты в Российской Федерации зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе и на Чукотке, самые низкие - в Дагестане и Карачаево-Черкесии.

Ямало-Ненецкого автономный округ, Чукотка и Hенецкий АО вошли в тройку лидеров рейтинга заработков в регионах России. Четвертое место занимает Магаданская область, передает РИА Новости.

По данным агентства, следом идет Москва. Рейтинг с самыми низкими зарплатами возглавил Дагестан, где 46% работников получают зарплату менее 15 тыс. руб. За ним - Карачаево-Черкесия (44%).