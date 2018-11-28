Путин высказался о тех, кто уводит доллар из РФ: стреляют себе чуть выше ноги

Президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме в Москве заявил, что у России "нет цели уходить от доллара". "Доллар уходит от нас", - сказал российский лидер. По словам Путина, "те, кто принимают соответствующие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше".

Президент пояснил, что "такая нестабильность в расчётах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчёта".

Путин отметил, что "сокращаются золотовалютные резервы стран, в том числе и ближайших союзников Соединённых Штатов". "Долларовые активы сокращаются, посмотрите отчёты, причём у самых крупных держателей долларовых активов. Это результат вот этой политики применения санкций, в том числе с использованием доллара", - заявил президент.

Вопрос по американской валюте Путину задал представитель Турции.