Банки прокомментировали сообщения о требованиях обосновывать переводы

Банки, клиенты которых столкнулись с требованиями обосновать переводы мелких сумм и угрозой блокировки карт, объяснили это тем, что так работает система защиты клиентов от мошенничества. Банки стали требовать у клиентов объяснения по переводам мелких сумм

«Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится. О случаях массовых блокировок карт или счетов клиентов нам неизвестно», - заявили в пресс-службах банков, клиенты которых в последнее время столкнулись с требованиями обосновать переводы на суммы до тысячи рублей.

Специалист банковской службы мониторинга пояснил, что сумма перевода является лишь одним из признаков при выявлении незаконных операций, и мелкие бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля, пишет РБК.