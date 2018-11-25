В госкорпорации, которой руководит Дмитрий Рогозин, неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много средств направлено на недостроенные объекты, сказал Кудрин в эфире "Россия-1".

"Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено - то есть, по сути, своровано - и сейчас идут расследования. То есть "Роскосмос" попал в рекордсмены по масштабу таких нарушений", - сказал Кудрин.

Выявлен 151 факт несоответствий в работе Роскосмоса на сумму более 785 миллиардов рублей. Отчет о работе "Роскосмоса" в 2017 году ранее предоставила Счетная палата.