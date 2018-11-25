Кудрин дал советы, как россиянам хранить сбережения

Глава Счетной палаты РФ, бывший министр финансов Алексей Кудрин рекомендует россиянам хранить сбережения в рублях, если их сумма меньше 1-2 миллионов рублей. Если накопили больше, значит надо распределить на три части.

В первом случае у россиян все равно будет возврат к рублям в своих расчетах, покупках, отмечает Кудрин. Если сбережения больше, финансист советует хранить их в трех валютах - в рублях, долларах и евро. Последняя валюта более стабильна в настоящий момент, отметил Кудрин в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1".