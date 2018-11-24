Названы главные риски для российской экономики в ближайшие годы

Согласно результатам исследования экономистов Центра развития НИУ Высшая школа экономики, грядущий год станет одним из самых сложных для России. Прогноз опубликован на официальном сайте учреждения.

По мнению аналитиков, Негативный вклад в развитие российской экономики в 2019 году внесут снижение цен на нефть, замедление роста экспорта и повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС).

Темпы роста ВВП в РФ в 2019 году составят 1,3%, в ближайшие три года - не превысят 1,6-1,9%. Однако незначительное ускорение роста может произойти, по предварительным оценкам специалистов, в 2021 году.

Более благоприятный сценарий невозможен без роста цен на нефть. Согласно прогнозу ВШЭ, нефть Urals подешевеет с 71 доллара за баррель в 2018 году до 63 долларов за баррель как раз к 2021 году.