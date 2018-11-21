В Центробанке подготовились к худшему - цене на нефть до 35 долларов за баррель

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина представила так называемый рисковый сценарий развития российской экономики. Исходя из прогнозов регулятора страну ждет всплеск инфляции, рецессия и ужесточение монетарной политики в случае И все это случится, если цены на нефть опустятся следующем году до 35 долларов за баррель.

Этот сценарий учитывает и возможное ужесточение мировых санкций против России. Однако, Набиуллина заметила, что это всего лишь возможный сценарий развития ситуации, но это вовсе не означает, что кризис действительно будет столь жестким. «Мы должны понимать, как будет развиваться ситуация в негативном случае, как мы должны на эту ситуацию реагировать», — цитирует News.ru. слова главы Центробанка.

Так же экономисты посчитали, что рецессия будет краткосрочной и уже в 2020-м экономика страны начнет испытывать подьем.