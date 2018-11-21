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За три года в Сахалинской области построено 36 многоэтажек

21 ноября 2018, 14:57 [«Аргументы Недели. Сахалин», Олег Петров ]

За три года в Сахалинской области построено 36 многоэтажек

Отдельно нужно рассказать о строительстве арендных домов и льготной ипотеке, которая активно развивается в Сахалинской области. За последние три года на ипотечное кредитование из областного бюджета было выделено более миллиарда рублей.

От ноля процентов

Благодаря займам от Сахалинского ипотечного агентства свои жилищные условия улучшили почти 500 семей. Купить квартиру, используя льготный кредит, могут сахалинцы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в их числе жители арендных квартир.

­ За неполных три года в 14 муниципальных образованиях Сахалинской области было построено 36 многоквартирных домов для сдачи в коммерческий наём, ­ рассказывает руководитель Сахалинского ипотечного агентства Геннадий Осипов. – Новосёлами стали 1026 семей. В первую очередь это работники бюджетной сферы. В настоящее время возводится ещё 45 арендных домов. Спрос на такое жильё велик. Через полгода арендаторы квартир получают право выкупить их в собственность с помощью льготных кредитов, которые предоставляет ипотечное агентство. Для семей с одним ребёнком ставка составляет семь процентов, с двумя детьми – три с половиной процента, с тремя – ноль процентов. Нулевая ставка в рамках программы действует и для жителей Курильских островов.

Расположенный в центральной части Сахалина Поронайский городской округ присоединился к программе строительства арендных домов одним из первых. Накануне там сдали очередные 2 многоквартирных дома на 40 квартир. Жилые помещения по адресам улица Гагарина, 30 и 32А уже готовы к заселению. Возводить их начали в прошлом году. Места под застройку подбирались с учетом развитой социальной инфраструктуры: рядом расположены школа, больница, магазины и музей. Квартиры предназначены для сдачи в аренду врачам, педагогам, работникам учреждений культуры и спорта, военкомата, сотрудникам пограничного управления.

По карману

­ Мы переехали в Поронайск из Южно-­Сахалинска, раньше жили здесь у мамы, ­ говорит обладательница арендной квартиры, директор аптеки Наталья Елисеева. – А теперь нам дали арендное жильё, это очень удобно, у нас своя крыша над головой. Квартиру уже посмотрели – комфортная и светлая.

Дома на улице Гагарина – это уже третья очередь застройки, реализованная в Поронайске Сахалинским ипотечным агентством. Первый 27-­квартирный жилой дом был сдан в июне 2016 года. Вторая очередь – это 24­ и 30-­квартирные арендные дома, заселённые в январе 2017 года.

­ Это уже пятый дом, который сдаётся в Поронайском районе, ­ рассказывает председатель регионального правительства Вера Щербина – Сама программа появилась в 2015 году. Сегодня она распространилась на абсолютное большинство муниципалитетов и работает даже на Курилах. Уже больше тысячи семей сахалинцев и курильчан получили возможность жить в современных квартирах. Поздравляю всех поронайцев, получивших ключи от комфортного жилья.

Аренда однокомнатной квартиры в новостройках составит шесть тысяч рублей, двухкомнатной – семь тысяч, трёхкомнатной – восемь тысяч рублей. Это примерно вдвое ниже среднерыночной стоимости. При этом начиная с 2016 года до половины затрат арендаторам квартир компенсируется за счёт местного бюджета. Ежегодно на эти цели выделяется около одного миллиона рублей.

­ Благодаря предоставлению специалистам жилья в районе удается эффективно решать проблему нехватки врачей и учителей, ­ отметил глава Поронайского городского округа Александр Радомский. – А от кадров зависит многое. К примеру, благодаря высокой укомплектованности медицинским персоналом у нас начала снижаться смертность.

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