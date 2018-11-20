Эксперт прогнозирует обвал доллара на 30% при тройном дифиците бюджета США

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Рэй Далио рассказал о «худшем кошмаре» для Америки, который вполне грозит стать реальностью. Миллиардер прогнозирует обвал курса доллара на 30 процентов.

Правда, это случится если «тройной дефицит США», а именно дефицит бюджета дефицита торгового баланса и дефицита счета текущих операций, и дальше будет расти. Это отпугнет иностранных покупателей облигаций американского Казначейства. Что в свою очередь повлечет за собой неконтролируемый рост их доходности и обвальное падение курса доллара на минимум на 30 процентов.

«Роль доллара снизится, а владельцы американских бондов пострадают. И тогда вы увидите усиление позиций других валют. Каких именно? Ну, это слишком большая тема для текущего разговора», — заявил Далио в интервью Bloomberg TV. И хотя эксперт отказался назвать валюты, которые в кризисной ситуации выйдут на первые позиции в мировой экономики, он посоветовал инвесторам в качестве хеджа против политических рисков серьезно рассматривать драгметаллы.

Рэй Далио провел параллели между сегодняшним состоянием рынка и ситуации в 1930-х годах. С одной стороны цены на акции в США достигают рекордных максимумов, а денежно-кредитная политика ужесточается. А с другой - мир наводнен долгами с недоступно-высокими процентными ставками.