Эксперт: Цены на бензин внутри РФ выше европейских
18 ноября 2018, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков рассказал, что недовольство независимых АЗС текущим положением дел, а также нежелание нефтяников отпускать топливо по сниженной цене в Кремле считают «рабочими моментами».
Так, аналитик Андрей Гордеев согласился, что на данный момент ситуация с ценами на бензин действительно стабилизировалась, но ненадолго. Об этом пишет НСН.
«Помимо принятых правительством мер, стабилизации способствует внешняя конъюнктура рынка, а именно снижение цен на нефть и, как следствие, сокращение рентабельности поставок на внешние рынки», - заявил он.
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