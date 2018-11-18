Эксперт: Цены на бензин внутри РФ выше европейских

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков рассказал, что недовольство независимых АЗС текущим положением дел, а также нежелание нефтяников отпускать топливо по сниженной цене в Кремле считают «рабочими моментами».

Так, аналитик Андрей Гордеев согласился, что на данный момент ситуация с ценами на бензин действительно стабилизировалась, но ненадолго. Об этом пишет НСН.

«Помимо принятых правительством мер, стабилизации способствует внешняя конъюнктура рынка, а именно снижение цен на нефть и, как следствие, сокращение рентабельности поставок на внешние рынки», - заявил он.