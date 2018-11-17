Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие подключения Европы к "Турецкому потоку". Данную информацию глава внешнеполитического ведомства предоставил в рамках беседы с журналистом.

Лавров подчеркнул, что РФ будет готова приступить к продолжению строительства газопровода "Турецкий поток" по европейской территории исключительно после того, как будут получены гарантии от ЕС о том, что данный проект не постигнет судьба "Южного потока".

Министр добавил, что сейчас прорабатываются разнообразные варианты продолжения данного газопровода по территории Европы, в частности, через Болгарию, Сербию и Венгрию с выходом в Австрии, передает "Сербский телеграф".