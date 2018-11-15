Госдума приняла закон о налогообложении самозанятых

Сегодня Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов о налоге на профессиональный доход. Специальный налоговый режим для самозанятых граждан вводится в четырех регионах России.

С 1 января 2019 года в Москве и Московской области, а также Калужской области и Татарстане вводятся новые правила налогообложения для самозанятых граждан. Таким людям предлагается зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог». При регистрации на счет гражданина перечисляется 10000 рублей в качестве налогового вычета.

Ставка налога составит 4% при оказании услуг или продаже товаров физическим лицам, и 6% - при сотрудничестве с юридическими лицами. Для компаний, которые пользуются услугами самозанятых, также предусмотрены налоговые льготы.

В течение 2019 года будут действовать налоговые каникулы для самозанятых – освобождение доходов от обложения НДФЛ и страховыми взносами. Санкции за попытки скрыть доходы от налоговой службы в течение первого года также не действуют, передает ТАСС.