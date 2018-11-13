Аналитики дали прогноз по курсу доллара к Новогодним праздникам

Курс доллара к концу 2018 года может превысить отметку 70 рублей. Обвал рубля под Новогодие праздники прогнозируют аналитики Райффайзенбанка. Если в середине октября доллар стоил порядка 65,5 рублей, то в начале второй декады декабря рубль торгуется вокруг отметки 67,7 рублей за доллар.

Как предполагают эксперты, рубль будет слабеть даже при нынешних ценах на нефть и отсутствии операций Минфина по закупкам валюты, - сообщает РБК.

«В предположении сохранения нефти и курса рубля на $70 за баррель и 68 рублей за доллар, по оценкам банковских аналитиков,​ в оставшиеся ноябрь и декабрь этого года сальдо текущего счета составит $12,5 млрд. Этого недостаточно для выплат по внешнему долгу и продолжающегося оттока нерезидентов из ОФЗ. "Как следствие, более вероятно ослабление рубля до конца года даже в отсутствие интервенций (не исключено превышение отметки 70 руб. за доллар при текущей нефти)", — говорится в обзоре.