Эксперт оценил прогноз о топливном коллапсе на Украине
12 ноября 2018, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил прогноз украинского эксперта, предрекшего Украине скорый и длительный топливный коллапс в случае, если Россия прекратит поставки нефтепродуктов.
«Нужно различать прямую и косвенную зависимость. Россия поставляет на Украину дизельное топливо. При этом имеется обходной механизм – через белорусов. В Белоруссию мы поставляем как нефть, так и отдельные нефтепродукты. Как раз белорусы и занимаются реэкспортом данной продукции на территорию Украины», - обрисовал ситуацию Сергей Пикин.
С точки зрения поставок на внутренний рынок Украины Белоруссия занимает первое место по дизельному топливу, а Россия – лишь второе, пояснил эксперт. Однако совокупный объем прямых российских поставок и белорусского реэкспорта нефтепродуктов составляет 70% всего топлива на украинском рынке, цитирует эксперта RT.
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