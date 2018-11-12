Эксперт оценил прогноз о топливном коллапсе на Украине

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил прогноз украинского эксперта, предрекшего Украине скорый и длительный топливный коллапс в случае, если Россия прекратит поставки нефтепродуктов. Без топлива из РФ Украину ждет коллапс, заявил эксперт

«Нужно различать прямую и косвенную зависимость. Россия поставляет на Украину дизельное топливо. При этом имеется обходной механизм – через белорусов. В Белоруссию мы поставляем как нефть, так и отдельные нефтепродукты. Как раз белорусы и занимаются реэкспортом данной продукции на территорию Украины», - обрисовал ситуацию Сергей Пикин.

С точки зрения поставок на внутренний рынок Украины Белоруссия занимает первое место по дизельному топливу, а Россия – лишь второе, пояснил эксперт. Однако совокупный объем прямых российских поставок и белорусского реэкспорта нефтепродуктов составляет 70% всего топлива на украинском рынке, цитирует эксперта RT.