Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 67 рублей впервые с 11 октября

Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже на 0,19% к уровню закрытия предыдущих торгов. По состоянию на 11:46 мск достиг отметки в 67,03 рубля за доллар впервые с октября.

Напомним, выше этой отметки курс доллара находился 11 октября текущего года. Об этом свидетельствуют данные биржи. Курс евро по данным на пятницу, 9 ноября, составил 75, 94 рублей.