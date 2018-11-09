Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 67 рублей впервые с 11 октября
9 ноября 2018, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]
Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже на 0,19% к уровню закрытия предыдущих торгов. По состоянию на 11:46 мск достиг отметки в 67,03 рубля за доллар впервые с октября.
Напомним, выше этой отметки курс доллара находился 11 октября текущего года. Об этом свидетельствуют данные биржи. Курс евро по данным на пятницу, 9 ноября, составил 75, 94 рублей.
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