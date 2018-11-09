Госдума нашла способ борьбы с неплательщиками налогов на недвижимость

В Госдуме планируют принять поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», касающиеся сделок с недвижимостью.

Поправки, обязывающие граждан указывать реальную стоимость продаваемого жилья и подробно отчитываться о денежных сделках, предполагается принять в рамках борьбы с неплательщиками налогов.

В случае, если сумма сделки с недвижимостью будет составлять более трех миллионов рублей, риэлторы будут обязаны сообщить в Росфинмониторинг о ходе движения денежных средств. Росфинмониторинг, в свою очередь, будет предоставлять полученную информацию Федеральной налоговой службе для начисления соответствующих налогов, сообщает ФБА «Экономика сегодня».