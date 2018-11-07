Союз вкладчиков – за создание рабочей группы с участием правительства и ЦБ

Союз вкладчиков России разослал письма 448 депутатам Государственной Думы РФ, желая прояснить перспективы создания рабочей группы для помощи гражданам, которые потеряли свои сбережения в банках. Таким образом, активисты поддержали идею федерального министра финансов, заявившего о целесообразности появления такой структуры.

«Мы намерены получить у Госдумы ответ, когда может быть создана указанная рабочая группа и какой будет алгоритм её деятельности. Проблемы пострадавших вкладчиков действительно актуальны, и не зря министр финансов обратил на неё внимание. Причём он справедливо отметил, что граждане, потерявшие сбережения в банке «Югра» и не только в нём, попали в сложную жизненную ситуацию. Так же верно замечание Антона Германовича о том, что у государства уже имеется опыт создания подобных комиссий, ведь в своё время власти разбирались с проблемами держателей валютной ипотеки. Очевидно, теперь на повестке дня наиболее остро стоит наш вопрос», - заявил глава Союза Вкладчиков Николай Николаев.

В конце октября с инициативой создания рабочей группы по помощи вкладчикам банков с отозванной лицензией выступил глава Минфина. Инициатива создания рабочей группы нашла поддержку у парламентариев, однако руководство Центрального банка отреагировало резким отказом. Ряд экспертов уже высказался о вероятности наступления социальных последствий ввиду разорения граждан, которые доверили свои средства отечественной банковской системе, но потеряли их из-за ведущейся регулятором «зачистки» сектора.

«Да, у нас закон оберегает часть вкладов, но есть же вклады больше чем 1,4 млн, а самое главное, что сама система дальнейшей компенсации вкладчикам сложная и нервозная. Кроме того, что тоже очень важно, люди теряют веру в финансовую систему страны, когда лишают лицензии такой топовый банк как «Югра». Куда же тогда вкладывать деньги, если такой банк закрывают? Наоборот, веру надо укреплять», - заявил представитель партии ЕР Валерий Семенов, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. «Людям трудно оценить правильность действий ЦБ, но последствия деяний чиновников ЦБ потом сказываются на тысячах граждан», - считает Елена Афанасьева, Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.