ЦБ начал борьбу с фирмами, занимающимися обналичкой

Банк России начал усиливать борьбу с компаниями малого бизнеса, торгующими наличной выручкой. Рост этого теневого бизнеса показывает статистика Центробанка. По итогам 2016 года среди транзитных операций повышенного риска продажа выручки даже не была упомянута. Но по итогам 2017 года ее доля достигла 29% в общем объеме.

Коммерческие банки могут потерять интерес к обслуживанию компаний малого бизнеса из-за изменений в надзорной политике Банка России, - сообщает "Коммерсантъ".

Центробанк назвал несколько "маркеров", которые должны указать банку на сомнительного клиента,— относится к малому бизнесу, зарегистрирован после 1 января 2016 года, счет открыл после 1 января 2017 года, налоговая нагрузка не выше 2 процентов.

Банк России описал новую схему. По данным ЦБ, нуждающаяся в наличных денежных средствах компания через подставную фирму переводит безналичные средства нескольким торговым точкам, которые возвращают ей деньги наличными. При этом зачастую основания по зачислению средств фиктивной компании могут не совпадать с основанием при их списании, или же формулировки этих поручений идут без расшифровки, например, как оплата по договору с указанием только номера.

Полученными безналичными средствами оптово-розничная компания расплачивается с поставщиками товаров, от продажи которых и получает наличность, которая не сдается в банк и не отражается в отчетности.