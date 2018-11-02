Банк России разгневался на вкладчиков?

С середины октября «Союз вкладчиков России» опубликовал на своём сайте десятки документов, которые наталкивают на мысль, что регулятор совершил многочисленные нарушения закона и всех возможных процедур в ходе ввода временной администрации в банке «Югра». По некоторой информации публикация этих материалов уже вызвала переполох в ведомстве Набиуллиной.

Так, последние данные на сайте Союза вкладчиков были размещены 31 октября, которые рассказывают о том, как ЦБ РФ, вероятно, занизил капитализацию банка на 2,9 млрд руб. Однако в самом регуляторе на такие обвинения и призывы к парламентскому расследованию реагируют довольно сухо. В некоторых СМИ появились заявления, мол, у Союза вкладчиков нет никакого конструктива, а руководитель Союза, вопреки нарушениям всех законодательных процедур, продолжает атаковать ЦБ.

Однако за закрытыми дверьми настроения у регулятора менее спокойные – по сообщениям источников, топ-менеджмент и чуть ли не сама Набиуллина «в бешенстве». Хотя ранее представители ЦБ без всяких нервов попросту предпочитали игнорировать требования 35 тысяч вкладчиков, которые потеряли деньги из-за действий Центробанка. Доходило даже до того, что Набиуллина заявляла, что «Югра не является системно значимым банком», когда объясняла, почему ЦБ у одних отзывает лицензию и оставляет простых людей без средств к существованию, а в отношении других проводит санацию.

Однако теперь, судя по всему, ЦБ начинает информационную кампанию против Союза вкладчиков, которые не раз заявляли, что регулятор преступил через ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», не говоря уже о многочисленных нормативах, по которым живёт наш финансовый рынок. Видимо публикацией документов они попали в самую точку. Ведь раньше госпожа Набиуллина была совершенно безучастна к обвинениям во всевозможных грехах со стороны экспертного сообщества, которое вдобавок приписывало ей разные нелицеприятные эпитеты. Например, её называли виновником самой дикой «социальной проблемы федерального уровня», главным циником страны, «чёрной бездной» и «расстрельной командой».

Однако «Союз вкладчиков России» Николая Николаева в последнее время существенно увеличил число своих сторонников в парламенте и таким образом упрочил своё положение и добавил политического веса к своим требованиям. Так, недавно, их поддержал депутат Госдумы Андрей Исаев, который также призвал правительство и ЦБ РФ привлечь своё внимание к «решению проблем «превышенцев», среди которых много вкладчиков из банка «Югра»».

Дальше всё зависит от регулятора. Либо он будет стоять на своём и как-то всё же ответит на обвинения «Союза вкладчиков» (а заодно и статусных политиков), либо будет пытаться договориться с обманутыми вкладчиками. Причём компромиссные решения уже неоднократно предлагались. Вот только они опять же под разными предлогами игнорировались.

Прислушается ли Набиуллина к конструктивным идеям?