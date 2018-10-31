Медведев пообещал ввести заградительные пошлины на нефть до конца недели

Если до конца недели кабинету министров не удастся достичь договоренности с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо, правительство будет вынуждено ввести заградительные пошлины на нефть.

На сегодняшнем заседании правительства вице-премьер Дмитрий Козак сообщил премьер-министру Дмитрию Медведеву, что сегодня вечером состоится встреча ответственных чиновников с представителями нефтяной отрасли по вопросу достижения договоренности о стабилизации цен на топливо.

«Обсудите все, потом мне доложите. В случае, если такое соглашение возникнет, нужно будет прежде всего следить за его исполнением. Если же договориться не удастся, то до конца недели должен выйти документ о введении соответствующих пошлин», - ответил Дмитрий Медведев.

Ответственность за достижение этого соглашения и мониторинг его выполнения возложена на министерство энергетики и правительство в целом, передает РИА Новости.