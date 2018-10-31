Медведев пообещал ввести заградительные пошлины на нефть до конца недели
31 октября 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Если до конца недели кабинету министров не удастся достичь договоренности с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо, правительство будет вынуждено ввести заградительные пошлины на нефть.
На сегодняшнем заседании правительства вице-премьер Дмитрий Козак сообщил премьер-министру Дмитрию Медведеву, что сегодня вечером состоится встреча ответственных чиновников с представителями нефтяной отрасли по вопросу достижения договоренности о стабилизации цен на топливо.
«Обсудите все, потом мне доложите. В случае, если такое соглашение возникнет, нужно будет прежде всего следить за его исполнением. Если же договориться не удастся, то до конца недели должен выйти документ о введении соответствующих пошлин», - ответил Дмитрий Медведев.
Ответственность за достижение этого соглашения и мониторинг его выполнения возложена на министерство энергетики и правительство в целом, передает РИА Новости.
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