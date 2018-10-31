США получили четыре ракетных двигателя РД-180 от РФ

США получили партию из четырех ракетных двигателей РД-180 российского производства. Это уже вторая поставка в нынешнем году для американского заказчика российских силовых установок.

«Состоялась сдача четырех двигателей РД-180. Представителями американской стороны подписаны формуляры на двигатели», - сообщила пресс-служба научно-производственного объединения «Энергомаш».

Соглашение на поставку 101 двигателя РД-180 общей суммой на миллиард долларов было заключено между РФ и США в 1997 году. Около двух лет назад американские конгрессмены ввели запрет на их использование, но затем передумали и отменили его, когда стало ясно, что в ближайшие годы США не сможет обзавестись собственными ракетными силовыми установками, сообщает РИА Новости.