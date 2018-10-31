Цифры недели

30,3% в общем объеме платных услуг населению занимают жилищно-коммунальные услуги. По данным Волгоградстата в январе-сентябре 2018 г. объем платных услуг населению региона сложился в сумме 102,1 млрд. рублей. В структуре платных услуг населению преобладают пять видов услуг, которые занимают 79,1% от общего объема. К ним относятся транспортные услуги (14,2%), услуги жилищно-коммунального хозяйства (30,3%), телекоммуникационные услуги (15,0%), системы образования (8,5%) и бытовые услуги (11,1%).

26,4 миллиарда рублей налогов перечислили предприятия промышленного комплекса в консолидированный бюджет Волгоградской области за девять месяцев 2018 года. Пресс-служба областной администрации сообщает, что это на 5,7 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2017-го. По информации облпромторга, в январе-сентябре текущего года рост налоговых платежей от предприятий промышленного комплекса составил 27,5%. В первую очередь это обеспечено динамикой уплаченного налога на прибыль - прирост составил 4,2 миллиарда рублей. Увеличились поступления по этому налогу от ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Северсталь» и АО «Атомный энергопромышленный комплекс». Свыше 15,9 миллиарда рублей налога на прибыль - на 5,1 миллиарда рублей больше, чем годом ранее - поступило от обрабатывающих производств. Основной вклад в бюджет внесли увеличившие налоговые отчисления предприятия «Каустик», «Мегамикс», Волжский трубный завод, «Волжский Оргсинтез», «Трубопроводные покрытия и технологии», «Сады Придонья», «Силд Эйр Каустик» и другие. В целом в обрабатывающих производствах налоговые платежи выросли на 5,9 миллиарда рублей. Налог на имущество организаций в этом секторе увеличился на 170 миллионов рублей. Рост налога на доходы физических составил 600 миллионов рублей - обрабатывающими производствами уплачено около 4,5 миллиарда рублей НДФЛ. Наибольший прирост обеспечили предприятия: «Волжский Оргсинтез», «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», «Мегамикс», «Трубопроводные покрытия и технологии», «РУСАЛ Волгоград», Волжский трубный завод, «Каустик», ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ», волгоградский филиал компании «Омсктехуглерод» и другие. Всего от промышленных предприятий поступило на 629 миллионов рублей больше налогов на доходы физических лиц, чем в январе-сентябре 2017 года. По информации обладминистрации это связано с ростом заработной платы - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она повысилась на 7% в промышленности, на 7,5% - в обрабатывающих производствах.

Более 3 тыс. НКО зарегистрированы в Волгоградской области. Общественники регулярно подают заявки на региональные и федеральные грантовые конкурсы. Среди них и конкурс компании «ЛУКОЙЛ», которая с одной стороны получая налоговые преференции, с другой поддерживает социально ориентированные некоммерческие организации. Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, 92 инициативы волгоградцев будут реализованы на средства грантов нефтяной корпорации. Сертификаты победителям вручил президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. За последние пять лет конкурс культурных и социальных проектов объединил свыше 1,5 тысячи активистов. 2018-й стал рекордным: жюри рассмотрело 572 заявки. В результате 92 инициативы волгоградцев получили грантовую поддержку, в их числе — строительство парашютно-тренажерного городка; открытие кожевенной мастерской для юных мастеров; создание виртуально-тренировочного пространства для занятий теннисом детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и многие другие.

300 тысяч рублей получит Волгоградский областной благотворительный фонд защиты животных, ставший победителем конкурса муниципалитета Волгограда на предоставление грантов зоозащитным организациям. Фонд защиты животных стал единственной организацией, направившей весь необходимый перечень документов, требующийся для участия в конкурсе, сообщает пресс-служба администрации города. Принять участие в конкурсе могли только зоозащитные организации, зарегистрированные на территории Волгограда, имеющие приют для животных, опыт работы в сфере не менее года и отсутствие штрафов за нарушение ветеринарно-санитарных правил. Все участники конкурса также должны были разработать проекты развития приютов, которые будут реализованы на грантовые средства.