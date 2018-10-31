ЦБ отозвал лицензию у очередного московского банка
31 октября 2018, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]
ЦБ в среду, 31 октября, отозвал лицензию на проведение банковских операций у очередного московского банка. В сообщении регулятора сегодня утром уточняется, что речь идет о столичном Инкаробанке.
Решение об отзыве лицензии Банк России принял в связи с неисполнением организацией законодательства РФ, а также нормативных актов ЦБ. Кроме того, деятельность руководства Инкаробанка представляла реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов. Известно, что более половины ссуд, выданных банков, были сомнительного качества.
Также данная организация систематически проводила непрозрачные операции, которые были направлены на искусственное поддержание уровня капитала.
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