ЦБ отозвал лицензию у очередного московского банка

ЦБ в среду, 31 октября, отозвал лицензию на проведение банковских операций у очередного московского банка. В сообщении регулятора сегодня утром уточняется, что речь идет о столичном Инкаробанке.

Решение об отзыве лицензии Банк России принял в связи с неисполнением организацией законодательства РФ, а также нормативных актов ЦБ. Кроме того, деятельность руководства Инкаробанка представляла реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов. Известно, что более половины ссуд, выданных банков, были сомнительного качества.

Также данная организация систематически проводила непрозрачные операции, которые были направлены на искусственное поддержание уровня капитала.