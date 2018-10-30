В Кремле высказались о повышении цен на бензин
30 октября 2018, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 30 октября, в Кремле прокомментировали повышение цен на бензин в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данный вопрос сейчас решается в правительстве.
По словам Пескова, в Кремле осведомлены о ситуации на рынке бензина. Пресс-секретарь Владимира Путина также подчеркнул, что эта тема тщательно отслеживается, а кабинет министров принимает энергичные и активные меры для изменения показателей, передает РИА "Новости".
Напомним, согласно последним данным Росстата, цены на бензин в сентябре текущего года возросли на 10 процентов по сравнению с августом.
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