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Трамп убежден, что США заключит "великолепную" торговую сделку с Китаем
30 октября 2018, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп убежден, что США заключат "великолепную" торговую сделку с Китаем. Президент Соединенных Штатов при этом подчеркнул, что КНР пока к такому соглашению не готова.
Трамп в беседе с журналистами заметил, что китайские власти с экономической точки зрения воспользовались США, однако Вашингтон в будущем лишь выиграет. По словам президента, он мог бы заключить выгодную сделку с Пекином хоть сейчас, однако другая сторона пока не пришла к этому, передает Fox News.
Дональд Трамп также заявил, что КНР "пользовалась" Америкой, ежегодно получая от страны 500 миллиардов долларов. "Этого не произойдёт вновь", — резюмировал политик.
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