Американский лидер Дональд Трамп убежден, что США заключат "великолепную" торговую сделку с Китаем. Президент Соединенных Штатов при этом подчеркнул, что КНР пока к такому соглашению не готова.

Трамп в беседе с журналистами заметил, что китайские власти с экономической точки зрения воспользовались США, однако Вашингтон в будущем лишь выиграет. По словам президента, он мог бы заключить выгодную сделку с Пекином хоть сейчас, однако другая сторона пока не пришла к этому, передает Fox News.

Дональд Трамп также заявил, что КНР "пользовалась" Америкой, ежегодно получая от страны 500 миллиардов долларов. "Этого не произойдёт вновь", — резюмировал политик.