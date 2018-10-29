Эксперт предсказал скорое падение иностранных инвестиций

За прошедшую неделю иностранные инвесторы вложили в российские фонды 65 млн долларов. Эта сумма оказалась рекордной за последние два месяца, о чем говорит отчет BofA Merrill Lynch. Российские активы пользуются большим спросом со стороны американских инвесторов.

«Формально эта информация верная. Ни один из пунктов не вызывает серьезных возражений. Но важно понимать, что это движение связано с достаточно краткосрочной тенденцией. Перед тем, как эта тенденция сформировалась, было как раз сильное падение иностранных инвестиций. Соответственно часть этого роста это восстановительный эффект после падения. Это типично и называется эффектом базы. Когда что-то очень сильно упало, даже небольшой рост, в процентах дает заметную величину. Поэтому то, что произошло с иностранными инвестициями, в том числе с американскими, это отражение пресловутого эффекта базы. Если посмотреть на тенденцию на горизонте лет пять, а для инвестиций это нормальный срок, то там ситуация ровно обратная. Сейчас мы имеем типичное коррекционное движение», — объяснил экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов. Об этом сообщает НСН.