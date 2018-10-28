Кадыров: Чечня сможет самостоятельно добывать нефть, есть заинтересованные

Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал важное заявление о перспективах для социально-экономического развития региона в связи с передачей республике «Чеченнефтехимпрома». Чечня теперь самостоятельно сможем добывать нефть, и у региона появятся новые возможности.

Собственником 100% акций компании Чечня, согласно распоряжению правительства, станет в ноябре. Кадыров рассказал: «Долго вели переговоры. 25 числа этого месяца нам передали полностью «Чеченнефтехимпром». Он станет нашим основным направлением». «Мы сможем теперь добывать нефть, строить завод, предлагать инвесторам. Уже есть заинтересованные люди и компании. Они проявляли интерес еще в начале нашей работы по передаче компании», сообщил Кадыров в ходе пресс-конференции в Грозном.

По его словам, правительство республики активно занимается этим вопросом, - сообщается на сайте правительства ЧР.

«Чеченнефтехимпрому», как отмечается в сообщении на сайте главы Чечни, принадлежат около 2 тысяч земельных участков площадью 7740 га и более 1100 скважин, большинство из которых в нерабочем состоянии.