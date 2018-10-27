За срыв проекта газопровода «Южный поток» вынуждена расплачиваться Сербия и другие страны Балканского региона, заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«ЕС уверял нас в осуществимости и согласованности этого проекта. Но он сейчас, к сожалению, не реализован. Реальность заключается в том, что «Северный поток» мог быть исключен из Третьего энергетического пакета, а «Южный поток» - нет. Расплачивается за это Сербия и другие страны региона, которые сделали ставку на него», - сказал первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич, выступая на проходящем в Белграде форуме по энергетической безопасности Евразии.

Сербия не смогла реализовать свои приоритеты в газовом снабжении из-за первостепенности некоторых политических вопросов, хотя это решение представляло интерес и для Балканского региона, и для ЕС в целом, посетовал сербский политик. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна продолжит закупать российский газ, сообщает РИА Новости.