Силуанов успокоил россиян: долларовые вклады не пострадают

В случае введения новых антироссийских санкций проблем с долларовыми вкладами у российских граждан не возникнет, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"У нас золотовалютные резервы Центрального банка — 460 миллиардов долларов", - заявил глава Минфина в эфире телеканала "Россия 1".

Вероятно,будут какие-то изменения, но их можно прогнозировать, "Центральный банк всегда подставит плечо". Силуанов также отметил, что принятый правительством профицитный бюджет поможет преодолеть уязвимость России перед санкциями со стороны США. Он добавил, что у властей РФ есть план перехода на расчеты в национальных валютах стран-контрагентов.