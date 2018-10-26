Минсельхоз: предпосылок для дефицита сахара в России нет

Представители Министерства сельского хозяйства сообщили о том, что предпосылок для появления дефицита сахара на внутреннем рынке нет никаких. Российские кондитеры обеспокоены ростом цен на сахар. Цены на сахар в России выросли в полтора раза

С начала 2018 года сахар в нашей стране подорожал почти в полтора раза. По ценам в Минсельхозе ответили, что цены на сахар являются волатильными, - сообщает RNS.

А по поводу дефицита сахара в ведомстве прокомментировали: "Внутреннее потребление сахара, составляет около 5,8 млн тонн и при производстве не менее 6,0 млн тонн в год с учетом переходящих запасов на начало 2018 года (4,8 млн тонн) полностью обеспечивается".

"В этой связи предпосылок к возникновению дефицита сахара на внутреннем рынке не имеется", — подчеркнули в пресс-службе Минсельхоза.