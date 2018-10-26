Цены на сахар в России выросли в полтора раза

С начала 2018 года сахар в России подорожал почти в полтора раза. Вслед за оптовыми растут и розничные цены. Кондитеры уже выразили опасения в связи с удорожанием основного сырья для сладостей.

По данным на 18 октября 2018 года, оптовая цена на сахар в Южном Федеральном округе была на 50% выше прошлогодней – 35,9 рублей за килограмм. С начала 2018 года оптовая цена на сахар поднялась на 44%, сообщается в аналитических материалах Минсельхоза РФ.

Рост цен на сахар стал неожиданностью для рынка после двух лет сахарного профицита. Эксперты рынка объясняют это низким урожаем сахарной свеклы в Краснодарском крае, который обеспечивает 25% сахарного производства. В связи с этим и началась «сахарная паника» в сентябре, когда стал отмечаться резкий рост цен. Однако затем ситуация выровнялась – в Центральном Федеральном округе вырос хороший урожай сахарной свеклы, и дефицита сахара не ожидается.

Тем не менее, кондитеры обеспокоены тем, что рост цен на сырье ударит в первую очередь по бюджетному сегменту кондитерского рынка – карамели и леденцам, которые почти полностью состоят из сахара, сообщает РБК.