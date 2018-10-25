Челябинские бизнесмены сразятся за поездку с бизнес-миссией в любую точку мира

Отсутствие инвестиций, сложная экономическая ситуация в регионе, недостаток знаний. Развитие стартапа может тормозить множество факторов, но шанс исправить ситуацию есть. В Челябинске стартует региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России — 2018».

Областной этап в этом году пройдет в новом формате. Организаторы обещают, что конкурс станет грандиозным бизнес-событием. Участники будут защищать свои проекты перед экспертной аудиторией. Наставниками регионального этапа станут топовые предприниматели региона: инвестор Сергей Вайнштейн, генеральный директор Челябинского компрессорного завода Альберт Ялалетдинов, председатель правления «Челябинвестбанка» Сергей Бурцев, генеральный директор КРК «Мегаполис» Александр Одольский, старший партнер АКГ «АВУАР» Алексей Овакимян, собственник БЦ «Гринплекс» Марк Болдов, председатель совета директоров ООО «Горнолыжный центр Солнечная долина» и ОАО «Золотой пляж» Олег Сиротин, генеральный исполнительный директор НПО «Сады России» Дмитрий Воронков.

Восемь счастливчиков получат наставника из «большого бизнеса», смогут пройти обучение в лучших компаниях мира и посетить самое крупное экономическое событие страны. Кроме того, эксперты выберут одного суперпризера, который примет участие в бизнес-миссии в любой точке мира.

Конкурс будет проводиться в восьми номинациях: интернет-предпринимательство, сельское хозяйство, франчайзинг, социальное предпринимательство, производство, инновации, торговля, сфера услуг. Участником может стать любой собственник бизнеса до 30 лет. Достаточно оставить заявку на сайте молодойпредприниматель74.рф или по телефону +7 (351) 776-21-24.

Региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» реализует МФЦ «Территория Бизнеса» при поддержке губернатора и правительства Челябинской области.