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Борис Дубровский рассказал о создании третьей агломерации страны на Урале

24 октября 2018, 09:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Борис Дубровский рассказал о создании третьей агломерации страны на Урале

Сегодня, 24 октября, глава Южного Урала Борис Дубровский в программе «Деловое утро» на телеканале НТВ рассказал о том, как будущая высокоскоростная магистраль, соединяющая Екатеринбург и Челябинск, повлияет на развитие двух регионов и создание третьей по величине агломерации в нашей стране.

Напомним, что в данный момент в России есть две развитые агломерации – Московская и Санкт-Петербургская. После завершения строительства Уральской ВСМ на Урале будет создана третья по величине агломерация. Данный проект на днях получил положительное заключение аудиторов, которые подтвердили удачное сочетание используемых технологий и стоимость строительства. По мнению Бориса Дубровского, это является прекрасным сигналом для инвесторов и федеральных чиновников.

- С предложением построить ВСМ мы вышли к государству в конце 2017 года, - пояснил во время программы Борис Дубровский. - Это совместный проект со Свердловской областью и нашими промышленниками, и мы все верим в него. Строительство магистрали даст серьезный импульс развития нашим регионам.

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