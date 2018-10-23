Назван сценарий обрушения экономики Украины Москвой в рамках санкционной войны

Российская Федерация обладает возможностями, позволяющими ей обрушить экономику Украины в ответ на ее враждебные действия. Соответствующее заявление сделал киевский политический эксперт Михаил Погребинский.

Выступая на одной из программ телеканала «Россия-1», аналитик отметил, что Москва может прекратить поставлять соседней республике тепловыделяющие элементы, на которых работают украинские атомные электростанции. В случае реализации данного сценария половина страны останется без света, половина экономики остановится. Это будет полный коллапс государственности, спрогнозировал Погребинский.

Ранее на текущей неделе стало известно, что власти РФ введут новые рестриктивные меры в отношении Украины. Из указа президента Владимира Путина следует, что санкции коснутся отдельных физических и юридических лиц.