Челиндбанку вручена премия «На пике формы»
23 октября 2018, 11:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
На ежегодной конференции «Будущее банковского бизнеса: перспективы регионов», прошедшей в октябре в Екатеринбурге, состоялось вручение премии «На пике формы».
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» стал победителем в номинации «Надежные руки» как региональный финансовый институт, внесший в 2017 году весомый вклад в восстановление потребительского спроса и сохранивший высокий уровень надежности. Отметим, что Челиндбанк становится обладателем данной премии уже в третий раз.
Ежегодная премия «На пике формы» учреждена в 2010 году журналом «Эксперт-Урал» в партнерстве с аудиторско-консалтинговой сетью фирм PwC. Премия призвана отметить компании и представителей бизнеса и власти Урало-Западносибирского региона за значимые достижения в сфере привлечения инвестиций, развития бизнеса, территории и социальных проектов.
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