Курс евро упал ниже 75 рублей впервые с начала августа

В понедельник, 22 октября, стало известно, что курс евро в ходе торгов опустился ниже 75 рублей. Согласно последней информации, подобные показатели данная валюта демонстрирует впервые с 8 августа.

Эксперты утверждают, что российская валюта в настоящий момент растет в связи с налоговым периодом, а также из-за возвращения спроса на облигации федерального займа. Не последнюю роль в этом процессе играет также стабилизация ситуации на рынках развивающихся стран.