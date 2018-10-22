Курс евро упал ниже 75 рублей впервые с начала августа
22 октября 2018, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты утверждают, что российская валюта в настоящий момент растет в связи с налоговым периодом, а также из-за возвращения спроса на облигации федерального займа. Не последнюю роль в этом процессе играет также стабилизация ситуации на рынках развивающихся стран.
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